Відома російська артистка Крістіна Орбакайте похвалилася обновками, виклавши миле фото в мережі

Як повідомляє Politeka.net, дочка Примадонни Алли Пугачової співачка Крістіна Орбакайте, яка нещодавно відзначила 50-річний ювілей, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, нещодавно артистка виклала в мережу миле Селфі з автомобіля, на якому похвалилася обновками.

Як видно, на новому знімку Христина зняла себе за кермом авто. Вона з'явилася перед камерою в легкому бежевому топі з цікавою прикрасою на шиї. Її волосся розпущене в акуратному укладанні, а на обличчі нові сонцезахисні окуляри і мила посмішка. Моложавому виду 50-річної зірки можуть позаздрити багато жінок.

У підписі до фото Орбакайте написала: "Нові окуляри і укладка (не вечірня). Як мені все подобається". Користувачі тут же почали коментувати знімок співачки, засинаючи її компліментами: "Красива, мила Христина", "Які очі щасливі", "Жива легенда нашого життя", "Вся в маму", "Яка ви красива, щаслива і природна! Браво!", "Найстильніша!", "Яка ж справжня, красива", "Дуже стильно".

Нагадавши, Орбакайте показала, копією кого росте внучка Пугачової: "Не в бабусю, і не в маму".

Як повідомляла Politeka, 50-річна Орбакайте вразила "старечим" нарядом: "Як на траур".

Також Politeka писала, що Орбакайте "підловили" в обіймах чоловіка Пугачової Галкіна: "Максим зробив всіх щасливими".