Шоумен и юморист Максим Галкин, который уже много лет женат на певице Алле Пугачевой, появился в одних плавках

Артист несмотря на множество съемок, находит время на отдых и соцсети, передает Politeka.net. В своих постах шоумен часто делится хорошим настроением.

В одной из новых публикация артист предстал на отдыхе в одних плавках. Галкин высоко подпрыгнул, хвастаясь прессом и накаченными ногами. На лице мужа Пугачевой была улыбка.

"Всем дарю заряд энергии на неделю! 🥷🏻", - написал шоумен.

За три часа публикация собрала более 100 тысяч лайков и много комментариев.

"… шампанское во мне также увеличивает прыгучесть! 😂Браво, Максим! Красиво все в этом кадре !!!!😉👏👏👏🔥🔥🔥", "С благодарностью принимаем))))😊👍🌞", "Спайдермен нервно курит в сторонке 🔥🔥🔥🔥", "Аж пальцы на ноге закрутились! 😂😂😂", "Фантастика, как вы это сделали? Много лет пытаюсь прыгнуть и зависнуть в воздухе😜", "Хоспадэ, я ожидала увидеть все, что угодно, но летающего Макса в моей ленте ещё не было", - написали пользователи сети.

Отметим, Максим Галкин и Алла Пугачева официально поженились в 2011 году, до этого у пары много лет были романтические отношения.

Сейчас супруги воспитывают двоих детей - близнецов Гарри и Лизу.

Напомним, Галкин неожиданно сменил внешность и перестал быть похожим сам на себя

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