Российская певица Алла Пугачева вместе со своим молодым мужем Максимом Галкиным повеселились на дне рождении друзей в Италии
Как пишет Politeka.net видео зажигательных танцев пары появилось на странице их семилетней дочери Лизы Галкиной в Instagram.
"Италия", - подписала пост девочка.
Так, на видео 72-летняя Примадонна в светлых джинсах и кружевной блузе танцует со своим 45-летним мужчиной, который одет в красивый белый костюм. Пара весело проводит время вместе и искренне улыбается.
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Фанаты звезды не упустили возможности прокомментировать зажигательные танцы звезд.
"Алла молодеет с возрастом", "самая чудесная пара", "С таким как Галкин точно помолодеешь", "Аккуратнее крутись, не упусти бабушку", "Глядя на такое видео сердце радуется", "Молодцы, всегда вместе", - пишут фанаты.
Что интересно, некоторых пользователей Сети беспокоят Аллы Борисовны, пишут о ее скоте. "Пугачева сильно худая. Будто болеет".
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