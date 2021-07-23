Вот это да...

Российская певица Алла Пугачева вместе со своим молодым мужем Максимом Галкиным повеселились на дне рождении друзей в Италии

Как пишет Politeka.net видео зажигательных танцев пары появилось на странице их семилетней дочери Лизы Галкиной в Instagram.

"Италия", - подписала пост девочка.

Так, на видео 72-летняя Примадонна в светлых джинсах и кружевной блузе танцует со своим 45-летним мужчиной, который одет в красивый белый костюм. Пара весело проводит время вместе и искренне улыбается.

Фанаты звезды не упустили возможности прокомментировать зажигательные танцы звезд.

"Алла молодеет с возрастом", "самая чудесная пара", "С таким как Галкин точно помолодеешь", "Аккуратнее крутись, не упусти бабушку", "Глядя на такое видео сердце радуется", "Молодцы, всегда вместе", - пишут фанаты.

Что интересно, некоторых пользователей Сети беспокоят Аллы Борисовны, пишут о ее скоте. "Пугачева сильно худая. Будто болеет".

Ранее Politeka писала, что виктория Пугачева поразила видом вместе с Галкиным, фото: "Бабушка с внуком".

Напомним, что Галкин в одних плавках " взлетел "над землей:" Спайдермен нервно курит".

А еще Politeka сообщала, что невестка Пугачевой натянула бикини ради яркой вечеринки с мужем: "Какая красивая девочка".