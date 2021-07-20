Російська співачка Алла Пугачова опублікувала нове фото із своїм молодими чоловіком, пародистом Максимом Галкіним

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок зіркової пари з'явилося фото, на якому Алла Пугачова обіймає свого чоловіка Максима Галкіна. Зірка позує в сукні вільного крою, із укладкою та яскравим макіяжем. Пародист Галкін засвітився на фото у білій сорочці та чорному піджаку.

Любов - це коли береш його за руку і просто дурієш від щастя ♥, - підписали фото.

Зауважимо, що Максим Галкін на фото виглядає дуже молодим, що й обговорили фанати пари під постом.

"Бабця з онуком", "Мама і синуля", "Уже дуже тут Галкін молодий. Таке враження ніби він її син.😄", "Не тою дорогою пішов", "І всюди ВОНА обіймає ЙОГО, а ВІН ЇЇ ніколи, зверніть увагу, просто йому соромно, а вона давно зізналася, що скромністю ніколи не страждала, нахабна просто...", - пишуть фани.

Раніше Politeka писала, що Максим Галкін засвітив, як харчується Пугачова і їхні діти: "Що може бути смачнішим...".

Нагадаємо, що Галкін несподівано змінив зовнішність і перестав бути схожий сам на себе: "Пабло, це ти?".

А ще Politeka повідомляла, що дочка Пугачової Орбакайте з укладкою і обновками вразила зовнішнім виглядом: "Вся в маму".



