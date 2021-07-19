Шоумен і гуморист Максим Галкін, який вже багато років одружений на співачці Аллі Пугачовій, з'явився в одних плавках

Артист незважаючи на безліч зйомок, знаходить час на відпочинок і соцмережі, передає Politeka.net. У своїх постах шоумен часто ділиться хорошим настроєм.

В одній з нових публікацій артист постав на відпочинку в одних плавках. Галкін високо підстрибнув, хвалячись пресом і накачаними ногами. На обличчі чоловіка Пугачової була посмішка.

"Всім дарую заряд енергії на тиждень! 🥷 🏻 ",- написав шоумен.

За три години публікація зібрала понад 100 тисяч лайків і багато коментарів.

"...шампанське в мені також збільшує стрибучість! 😂Браво, Максим! Гарно все в цьому кадрі !!!!😉👏👏👏🔥🔥🔥", "З вдячністю приймаємо))))😊👍🌞", "Спайдермен нервово курить в сторонці🔥 🔥 🔥 🔥", " аж пальці на нозі закрутилися! 😂 😂 😂 ", "Фантастика, як ви це зробили? Багато років намагаюся стрибнути і зависнути в повітрі😜", "Хоспаде, я очікувала побачити все, що завгодно, але літаючого Макса в моїй стрічці ще не було", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Максим Галкін і Алла Пугачова офіційно одружилися у 2011 році, до цього у пари багато років були романтичні стосунки.

Зараз подружжя виховує двох дітей - близнюків Гаррі і Лізу.

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