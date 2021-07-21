Чоловік Алли Пугачової російський шоумен Максим Галкін захопив кадрами, які зняв прямо у своєму замку

Як передає Politeka.net, знімками артист поділився на своїй сторінці в Instagram.

Звиїзні подружжя разом з дітьми проживають в підмосковному селищі Грязь, в особистому замку. І ось прямо над маєтком Галкіну пощастило зняти цікаве явище-гало.

Гало - це оптичне явище в атмосфері, виникає внаслідок заломлення і відбиття світла в крижаних кристалах.

"Максим, яка краса!!! 👍 👍 👍 Ви великий молодець, що знімаєте такі моменти і прищеплюєте любов до прекрасного своїм діткам», «яке цікаве явище. Спасибі Максим " « "Максим, ви Класні моменти ловите на камеру, "Це вас в ореол і в німб святих відправили... гало над замком або в гало в замку", "яка краса! Максим, ви як завжди молодець, встигли зняти таке красиве природне явище", "Максим, якесь знамення", - пишуть в коментарях.

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