Дружина онука Алли Пугачової, Олена Краснова, показала кадр з красивої вечірки

Відома московська модель Олена Краснова вже кілька років одружена з Микитою Пресняковим, онуком Алли Пугачової, пише Politeka.net. Примітно, що пара закрутила роман, коли дівчині ще не було 18 років.

Зараз закохані часто діляться кадрами спільного проведення часу. Зокрема, цього разу молоде подружжя відвідало тематичну вечірку.

Микита був у простій футболці і шортах, а завершив образ яскравими аксесуарами, а ось Олена одягла бікіні і спідницю, що обтягнула її стегна.

Пара обіймалася на фото і виглядала щасливою.

"Гавайська вечірка🏝 🎉", - написала невістка Пугачової.

За годину публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.

"🔥🔥🔥🥰🔥🥰🔥", "Такі красиві! 🌿 ", "Хоч ці хіпстери поки не розмножуються 😂", " найкрасивіша і гармонійна пара👏 🔥 😍", " яка красива дівчинка👧", " які ж ви красиві !👍 ❤ ️ 💋 ",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Олена Краснова і Микита Пресняков познайомилися у спільних друзів. Через деякий час хлопець познайомив кохану з сім'єю.

Крістіна Орбакайте схвалила вибір сина. Пізніше пара стала разом виходити в світ. У 2015 році пара розлучалася, але пізніше зійшлася, а у 2017-му влаштувала весілля.

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