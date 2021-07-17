Внук певицы Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков, показал, как проводит отдых с женой

Уже несколько лет Никита Пресняков женат на московской модели Алене Красновой, пишет Politeka.net. Артист нередко делится кадрами отдыха с супругой.

Так, в новом видео в Инстаграм Пресняков показал, как он ужинает с Аленой. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Пара устроила отдых на даче.

Сначала музыкант разжег костер, а затем накрыл стол. Затем пара выпила шампанское из бокалов и устроила танцы вечером при свете фонарей.

Видео получилось интересным и очень романтичным.

"Дачный ужин ❤️😍", - написал внук Пугачевой.

За 40 минут публикация собрала более 2000 просмотров и много комментариев.

"Крутоооооо", "👏👏👏🔥🔥🔥Получилось круто!!!", "Прекрасные😍", "🔥Класс!", "Классные❤️", "🔥🔥🔥🔥🔥 как же повезло вашей жене!!!! 😍 супер романтично!!!!", "Прям как из фильма Брюс Всемогущий, только здесь Ник 😍 очень круто вышло 🔥🔥🔥", "Вот уже и готовый клип!! Красивые!!", "Волшебник😍", "Шикарная пара!энергия /огонь", - написали пользователи сети.

Отметим, Никита Пресняков и Алена Краснова познакомились в компании общих друзей. Отношения у пары начались, когда девушке не было еще 17 лет. Пара поженилась в 2017 году.

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