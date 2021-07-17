Внук певицы Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков, показал, как проводит отдых с женой
Уже несколько лет Никита Пресняков женат на московской модели Алене Красновой, пишет Politeka.net. Артист нередко делится кадрами отдыха с супругой.
Так, в новом видео в Инстаграм Пресняков показал, как он ужинает с Аленой. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Пара устроила отдых на даче.
Сначала музыкант разжег костер, а затем накрыл стол. Затем пара выпила шампанское из бокалов и устроила танцы вечером при свете фонарей.
Видео получилось интересным и очень романтичным.
Единственного сына Софии Ротару потрясла невосполнимая потеря: "Светлая память..."
Авиакатастрофа под Николаевом: первые подробности и кадры трагедии
Покалеченная Елена Кравец показала, как теперь выглядит ее нога: "Художник"
Телеведущий Даниель Салем, участвовавший в "Танцях з зірками", с кулаками бросился на Влада Яму: "Выскочка..."
Никитюк случайно засветила лишнее, позируя в купальнике на отдыхе: "То не Притула в красных трухашках?"
"Дачный ужин ❤️😍", - написал внук Пугачевой.
За 40 минут публикация собрала более 2000 просмотров и много комментариев.
"Крутоооооо", "👏👏👏🔥🔥🔥Получилось круто!!!", "Прекрасные😍", "🔥Класс!", "Классные❤️", "🔥🔥🔥🔥🔥 как же повезло вашей жене!!!! 😍 супер романтично!!!!", "Прям как из фильма Брюс Всемогущий, только здесь Ник 😍 очень круто вышло 🔥🔥🔥", "Вот уже и готовый клип!! Красивые!!", "Волшебник😍", "Шикарная пара!энергия /огонь", - написали пользователи сети.
Отметим, Никита Пресняков и Алена Краснова познакомились в компании общих друзей. Отношения у пары начались, когда девушке не было еще 17 лет. Пара поженилась в 2017 году.
Напомним, невестка Пугачевой в мокром платье в облипку соблазнительно вышла из бассейна
А еще Politeka писала, что 50-летняя Орбакайте сверкнула декольте рядом с 24-летней невесткой
Также Politeka сообщала, что внук Пугачевой отметил 30-летие в неожиданном образе с «пирсингом» на лице