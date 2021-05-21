Внуку Аллы Пугачевой, сыну Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никите исполнилось 30 лет

Орбакайте поздравила сына с юбилеем и опубликовала в своем инстаграм видео, составленное из фотографий разных лет — от маленького мальчика до взрослого мужчины, пишет Рoliteka.net.

«Моему рыжему солнышку сегодня 30 лет! Будь счастлив и верь в себя, Никита Пресняков!» — написала певица.

К поздравлениям присоединились знаменитости и поклонники.

«Поздравляю Никиту с серьёзной круглой датой!💥🔥❤️🙌Счастья ему и удачи!» - Игорь Николаев.

«Поздравляю, Дорогая! С днем рождения любимого сыночка!», - написала Анита Цой.

«С Днём рождения и тебя и Никиту! Пусть будет как можно больше 🌹поводов для гордости», - присоединился Иосиф Пригожин.

«Никиту с юбилеем 🎂🌞💐поздравляю молодую маму взрослого человека», - написала Кристине Алика Смехова.

"Время летит", - отметили в комментариях пользователи Сети.

Никита Пресняков – молодой актер и клипмейкер. Он уже снялся в десятке фильмов, а также попробовал себя в озвучивании фильмов и режиссуре короткометражек.

Сейчас артист является лидером группы Multiverse, которая создает музыку в жанре альтернативный рок.

Никита Пресняков родился в 1991 гоу в браке Кристины Орбакайте с Владимиром Пресняковым.

В 2017 году Никита Пресняков женился на Алене Красновой. Сразу после свадьбы молодожены получили от легендарной бабушки ее особняк на Истре. Позже именно он стал пристанищем супругов на период карантина.

Напомним, что молоденькая невестка Пугачевой в эффектном мини, показала, чем пленила Преснякова: «Просто вау».

Как сообщала Politeka, невестка Пугачевой слила кадры из их с Галкиным замка, живут как короли: "Надо было слушать Аллу Борисовну...".

Также Politeka писала, что невестка Пугачевой, сбежавшая без Преснякова в США, впечатлила размером декольте без белья: "Такая шоколадка".