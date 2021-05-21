"Почему бы и нет"

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков выбрал необычную тему для своего 30-го дня рождения и впечатлил преображением

21 мая сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова отпраздновал свой юбилей. В Инстаграм он показал, как провел праздник, сообщает Politeka.net.

При этом, для праздника представитель звездного семейства, который и сам развивается как актер и певец, решил выбрать необычную тематику. Так, Пресняков-младший устроил вечеринку в стиле аниме.

Для нее он сам перевоплотился в одного из персонажей популярного аниме «Наруто» - Нагато, также известного как Пейн. Пресняков оделся в черный балдахин, а на голову надел характерную повязку. Кроме того, нос певца украсил массивный «пирсинг», как у персонажа.

«Аниме туса на 30 лет? Почему бы и нет!», - подписал кадры Пресняков-младший.

Его поклонники тут же принялись комментировать публикацию.

«Никита, поздравляю тебя от всей души, с Юбилеем и Днем Рождения. Ты реально крутой и лучший музыкант и актер», «Ух ты!», «Похож!», «Царь, очень приятно Царь», «Круто», «С днём рождения Никита. Пусть твой голос почаще звучит везде и для всех», «Почему именно Пейн?))) интересен выбор именно этого персонажа», «Почему бы и нет?!», «Какие вы клёвые братишки! Никита, с днём рождения! Будь счастлив каждый день», «30 лет...как быстро», - пишут люди.

Напомним, внуку Пугачевой стукнуло 30 лет, как он сейчас выглядит и чем занимается: "Время летит".

Как сообщала Politeka, юная невестка Орбакайте похвасталась, как они обживают особняк Пугачевой: "Наконец-то взяли джакузи".

Также Politeka писала, что внешность заросшего внука Аллы Пугачевой вызвала фурор: "Обалдеть, ксерокопия".