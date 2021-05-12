В сети показали старшего сына певицы Кристины Орбакайте вместе с отцом

Дочь певицы Аллы Пугачевой начала строить отношения с Владимиром Пресняковым в юном возрасте, передает Politeka.net. Оба познакомились в 1986 году, на тот момент Кристине было всего 15 лет, а Владимиру - 18.

Пара рассталась спустя 10 лет отношений. По словам Преснякова, оба не могли ужиться вместе, ведь по натуре они два лидера. На момент развода Орбакайте уже стала мамой, и их общему сыну, Никите, было пять лет. Бывшие супруги поддерживают теплые отношения.

Сейчас сыну Кристины и Владимира 29 лет, он занимается музыкой и ведет свой блог на Ютубе. В 2017 году парень женился на модели Алене Красновой.

На фан-странице Орбакайте в Инстаграм опубликовали фото Никиты вместе с отцом. Примечательно, что авторы поста решили изменить внешность первого - внук Пугачевой предстал "заросшим", как и его отец. Таким образом еще больше можно заметить сходство между родственниками.

"Никита с папой 💪💪💪", - подписан снимок.

Публикация собрала почти 4000 лайков и много комментариев. Снимок вызвал настоящий фурор.

"Двое из ларца - одинаковы с лица🔥🔥🔥", "Дитя настоящей юношеской любви", "Одно лицо!!!!!👍👍👍", "Кровь не вода не разбавишь 👏", "Это Никитааааа?...", "Похожи. Но на Никиту не похоже:))", "А я думала, что два фото совместили: теперешний папа и папа в молодости!)))", "Портрет папин 👍", "Обалдеть, ксерокопия", - написали пользователи сети.

Напомним, что 49-летняя Орбакайте показала, как выросла внучка Пугачевой, видео: "С возрастом на Кристину похожа".

Как сообщала Politeka, Орбакайте устроила "покатушки" на яхте с бывшим мужем Пугачевой Киркоровым: "Нам есть что вспомнить".

Также Politeka писала, что 49-летнюю дочь Пугачевой Орбакайте крепко обхватил известный россиянин, фото уже в сети: "Шикарно смотритесь".