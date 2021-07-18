Жена внука Аллы Пугачевой, Алена Краснова, показала кадр с красивой вечеринки

Известная московская модель Алена Краснова уже несколько лет замужем за Никитой Пресняковым, внуком Аллы Пугачевой, пишет Politeka.net. Примечательно, что пара закрутила роман, когда девушке еще не было 18 лет.

Сейчас влюбленные часто делятся кадрами совместного времяпрепровождения. В частности, в этот раз молодые супруги посетили тематическую вечеринку.

Никита был в простой футболке и шортах, а завершил образ яркими аксессуарами, а вот Алена надела бикини и юбку, обтянувшую ее бедра.

Пара обнималась на фото и выглядела счастливой.

"Гавайская вечеринка 🏝🎉", - написала невестка Пугачевой.

За час публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.

"🔥🔥🔥🥰🔥🥰🔥", "Такие красивые! 🌿", "Хоть эти хипстеры пока не размножаются 😂", "Самая красивая и гармоничная пара👏🔥😍", "Какая красивая девочка 👧", "Какие же вы красивые !👍❤️💋", - написали пользователи сети.

Отметим, Алена Краснова и Никита Пресняков познакомились у общих друзей. Спустя некоторое время парень познакомил возлюбленную с семьей.

Кристина Орбакайте одобрила выбор сына. Позже пара стала вместе выходить в свет. В 2015 году пара расставалась, но позже сошлась, а в 2017-ом устроила свадьбу.

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