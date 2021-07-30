72-летняя певица Алла Пугачева впечатлила новым образом

Как сообщает Politeka.net, дочка примадонны Кристина Орбакайте опубликовала у себя в Инстаграм видео, на котором засветилась Пугачева. Артистка устроила дефиле в мужском костюме и шляпке. Она прошлась по траве, красиво виляя бедрами.

Дочка не смогла сдержать слов восторга, отметив, что мама выглядит как француженка. Пугачева поправила ее, отметив, что скорее похожа на англичанку.

«Мамочка как всегда «на стиле», - подписала видео Орбакайте.

В комментариях Пугачевой оставили массу комплиментов. Не обошлось и без критики касательно возраста звезды.

"На Леонтьева Валеру похожа", «Алла Борисовна как всегда превосходна! Сколько жизни и энергии в ее глазах», «Красавица», «Алла в любом стиле вы прекрасны», «Алла Борисовна просто мега бомба, просто шикарно! Люблю! Обожаю! Целую!», «Как всегда, походка выдает возраст, к сожалению..Нужно над этим поработать!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Алла Пугачева с ребенком на руках вызвала ажиотаж в сети: "Правнук?".

Как сообщала Politeka, Пугачева в джинсовых шортах кокетливо задрала ногу перед камерой: "Бабуля хорохорится, молодец".

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