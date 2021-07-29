Співачка Алла Пугачова отримала цікаву реакцію, поставши в шортиках

Відома артистка у свої 72 роки вражає зовнішністю, передає Politeka.net. Ходять чутки, що Пугачова перенесла кілька пластичних операцій в спробах зберегти молодість.

Однак не тільки це допомагає співачці виглядати молодо, також вона вибирає найтрендовіші вбрання. При цьому Алла Борисівна може дозволити собі одяг, який одягає не кожна жінка її віку. Наприклад, в одній з фан-груп опублікували фото, на якому Пугачова позує в шортиках.

Також на зірці була сорочка, що трохи оголила плечі. Артистка посміхалася, грайливо задерши ніжку перед камерою, і закинувши її на камінь.

"Літній привіт від Алли️️️", - написали автори поста.

Публікація зібрала понад 4000 лайків і багато коментарів:

"Бабуся приндиться, молодець", " Дай Бог всім так виглядати в такі роки. Так, що не заздріть, а працюйте.....😁😁😁😁😄😄😄😘😘", "У неї вже рот не закривається. Вже вік бере своє", " а я впізнала, наша АЛЛА🔥 🔥 🔥", "на свою подругу стала Алла Борисівна схожа", "Алла все школярку зображує", "класна Алла Пугачова, душа молода", "молодець ,Алла Борисівна! А хтось і в 50 чахне😂ось якими треба бути бабусями".

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