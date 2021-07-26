Співачка Алла Пугачова вразила зовнішнім виглядом на святі
72-річна Пугачова вражає своїми образами, адже, попри вік, намагається виглядати стильно і ефектно, передає Politeka.net.
Цього разу артистка здивувала зовнішнім виглядом на святі своєї близької подруги, світської левиці Аліни Редель. Остання запросила зоряне сімейство на день народження свого сина, Ежена.
Пугачова прийшла в компанії чоловіка, Максима Галкіна, дочки Христини Орбакайте і зятя Михайла Земцова.
"Примадонна" з'явилася на свято в білих обтягуючих лосинах, а також в довгій сорочці.
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Фото у своєму Instagram оприлюднила Христина Орбакайте. Публікація отримала неоднозначну реакцію в мережі.
"Бідний Макс, невже йому з молодицею не хочеться повалятися?", "Ви чудова сім'я!Будьте здорові і щасливі!", "Чудові і дуже красиві!", "Моя улюблена співачка - я так хочу, щоб ти поправилася, трохи!", "Максимочка краще за всіх в цій команді - всіх теж люблю❤️", " Чому чоловіки не обіймають своїх жінок?",- написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Алла Пугачова разом з Максимом Галкіним нерідко влаштовують свята в своєму замку в селі Грязь, а також часто стають гостями у своїх друзів.
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