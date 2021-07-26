Співачка Алла Пугачова вразила зовнішнім виглядом на святі

72-річна Пугачова вражає своїми образами, адже, попри вік, намагається виглядати стильно і ефектно, передає Politeka.net.

Цього разу артистка здивувала зовнішнім виглядом на святі своєї близької подруги, світської левиці Аліни Редель. Остання запросила зоряне сімейство на день народження свого сина, Ежена.

Пугачова прийшла в компанії чоловіка, Максима Галкіна, дочки Христини Орбакайте і зятя Михайла Земцова.

"Примадонна" з'явилася на свято в білих обтягуючих лосинах, а також в довгій сорочці.

Фото у своєму Instagram оприлюднила Христина Орбакайте. Публікація отримала неоднозначну реакцію в мережі.

"Бідний Макс, невже йому з молодицею не хочеться повалятися?", "Ви чудова сім'я!Будьте здорові і щасливі!", "Чудові і дуже красиві!", "Моя улюблена співачка - я так хочу, щоб ти поправилася, трохи!", "Максимочка краще за всіх в цій команді - всіх теж люблю❤️", " Чому чоловіки не обіймають своїх жінок?",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Алла Пугачова разом з Максимом Галкіним нерідко влаштовують свята в своєму замку в селі Грязь, а також часто стають гостями у своїх друзів.

Нагадаємо, Пугачова розкрила несподівану правду про себе, відео

Як повідомляла Politeka, Пугачова вразила зізнанням у коханні обранцеві

Також Politeka писала, що Алла Пугачова не прийшла на похорон колишнього чоловіка