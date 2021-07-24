Людей цікавить єдине питання: що за дитину тримає в руках артистка?

Примадонна російської естради Алла Пугачова захопила аудиторію кадром з малюком на руках

Як передає Politeka.net, шанувальники відомої співачки відшукали в мережі знімок, на якому їх улюблениця позує з немовлям на руках.

Фотографія з'явилася на одній з фан-сторінок присвяченій Аллі Пугачовій.

У кадрі Алла трепетно притискає дитину до себе, намагаючись передати йому всю свою любов. Також на знімку помічений молодий чоловік Пугачової пародист Максим Галкін. Шоумен з посмішкою дивиться на немовля, обличчя якого не видно.

"Солодкі такі", - йдеться в підписі, при цьому не уточнюється, чия це дитина.

Коментатори тут же почали гадати.

Одні поспішили припустити, що це молодша дочка Пугачової Лізонька, але інші цей факт спростували. Так, велика частина вважає, що дитина-правнук співачки.

"Це Лізонька напевно?»,

"І правда, така насолода. Це маленькі сладулечки»,

"Напевно правнук?»,

"Дітки, вони завжди такі 👩❤️💋 👨", - пишутт в мережі.

Нагадаємо, що помолоділу Аллу Пугачову в обтягуючих брюках застукали в пікантній позі: "очманіла наша!".

Як повідомляла Politeka, Пугачова з Галкіним показали дітей в" королівських "образах:"не дарма створили собі замок".

Також Politeka писала, що дочка Пугачової і Галкіна потрясла дорослою зачіскою, як у мами: "Не перуку".