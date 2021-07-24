Примадонна російської естради Алла Пугачова захопила аудиторію кадром з малюком на руках
Як передає Politeka.net, шанувальники відомої співачки відшукали в мережі знімок, на якому їх улюблениця позує з немовлям на руках.
Фотографія з'явилася на одній з фан-сторінок присвяченій Аллі Пугачовій.
У кадрі Алла трепетно притискає дитину до себе, намагаючись передати йому всю свою любов. Також на знімку помічений молодий чоловік Пугачової пародист Максим Галкін. Шоумен з посмішкою дивиться на немовля, обличчя якого не видно.
"Солодкі такі", - йдеться в підписі, при цьому не уточнюється, чия це дитина.
Лобода після приїзду до Києва з'явилася в штанях-шароварах, спантеличивши фанатів: "Мій улюблений колір"
Екс-дружина Позитива в сукні з вражаючим декольте прогулялася по Києву: "Яка ж ти Кармеліта"
Нове посилення карантину в Україні не за горами, число заражених знову зростає: "До червоної зони..."
Каменських на дивані і без макіяжу показала, чим спокушає Потапа після розлуки: особисті кадри
Дружина "Холостяка" Добриніна чесно показала свою фігуру після пологів: "Як желешка виглядає, 69 кг"
Коментатори тут же почали гадати.
Одні поспішили припустити, що це молодша дочка Пугачової Лізонька, але інші цей факт спростували. Так, велика частина вважає, що дитина-правнук співачки.
"Це Лізонька напевно?»,
"І правда, така насолода. Це маленькі сладулечки»,
"Напевно правнук?»,
"Дітки, вони завжди такі 👩❤️💋 👨", - пишутт в мережі.
Нагадаємо, що помолоділу Аллу Пугачову в обтягуючих брюках застукали в пікантній позі: "очманіла наша!".
Як повідомляла Politeka, Пугачова з Галкіним показали дітей в" королівських "образах:"не дарма створили собі замок".
Також Politeka писала, що дочка Пугачової і Галкіна потрясла дорослою зачіскою, як у мами: "Не перуку".