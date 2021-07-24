Людей интересует единственный вопрос: что за ребенка держит в руках артистка?

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева восхитила аудиторию кадром с малышом на руках

Как передает Politeka.net, поклонники известной певицы отыскали в сети снимок, на котором их любимица позирует с младенцем на руках.

Фотография появилась на одной из фан-страниц посвященной Алле Пугачевой.

В кадре Алла трепетно прижимает кроху к себе, пытаясь передать ему всю свою любовь. Также на снимке замечен молодой муж Пугачевой пародист Максим Галкин. Шоумен с улыбкой смотрит на младенца, лица которого не видно.

«Сладкие такие», - говорится в подписи, при этом не уточняется, чей это ребенок.

Комментаторы тут же принялись гадать.

Одни поспешили предположить, что это младшая дочь Пугачевой Лизонька, но другие этот факт опровергли. Так, большая часть отозвавшихся считает, что ребенок — правнук певицы.

«Это Лизонька наверное?»,

«И правда, такое наслаждение. Это маленькие сладулечки»,

«Наверное правнук?»,

«Детки , они всегда такие 👩‍❤️‍💋‍👨», - пишутт в сети.

Напомним, что помолодевшую Аллу Пугачеву в обтягивающих брюках застукали в пикантной позе: "Обалденная наша!".

Как сообщала Politeka, Пугачева с Галкиным показали детей в "королевских" образах: "Не зря создали себе замок".

Также Politeka писала, что дочка Пугачевой и Галкина потрясла взрослой прической, как у мамы: "Не парик".