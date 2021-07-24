Примадонна российской эстрады Алла Пугачева восхитила аудиторию кадром с малышом на руках
Как передает Politeka.net, поклонники известной певицы отыскали в сети снимок, на котором их любимица позирует с младенцем на руках.
Фотография появилась на одной из фан-страниц посвященной Алле Пугачевой.
В кадре Алла трепетно прижимает кроху к себе, пытаясь передать ему всю свою любовь. Также на снимке замечен молодой муж Пугачевой пародист Максим Галкин. Шоумен с улыбкой смотрит на младенца, лица которого не видно.
«Сладкие такие», - говорится в подписи, при этом не уточняется, чей это ребенок.
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Комментаторы тут же принялись гадать.
Одни поспешили предположить, что это младшая дочь Пугачевой Лизонька, но другие этот факт опровергли. Так, большая часть отозвавшихся считает, что ребенок — правнук певицы.
«Это Лизонька наверное?»,
«И правда, такое наслаждение. Это маленькие сладулечки»,
«Наверное правнук?»,
«Детки , они всегда такие 👩❤️💋👨», - пишутт в сети.
Напомним, что помолодевшую Аллу Пугачеву в обтягивающих брюках застукали в пикантной позе: "Обалденная наша!".
Как сообщала Politeka, Пугачева с Галкиным показали детей в "королевских" образах: "Не зря создали себе замок".
Также Politeka писала, что дочка Пугачевой и Галкина потрясла взрослой прической, как у мамы: "Не парик".