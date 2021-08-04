Алла Пугачева откровенно рассказала о своей «любви к молодым» после того, как Максим Галкин порадовал ее новым подарком
Новыми забавными кадрами известный российский шоумен Максим Галкин поделился в своем Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.
Артист показал, как проводит время в саду со своей женой, 72-летней певицей Аллой Пугачевой. На кадрах можно увидеть, как звезда в белом платье сидит за рулем ретро-автомобиля. На вопрос мужа о том, хорошая ли это машина, Пугачева отвечает положительно.
«Замечательный: ретро, моего возраста, подходит и размер, и цвет. Ну спасибо, муженек, спасибо!», - с улыбкой произносит певица.
«Ну, автомобиль чуть помоложе», - замечает Галкин.
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Галкин похвастался хозяйством Пугачевой и ошеломил откровением: «У нас в Одессе…»
«Моложе даже? Ну, люблю молодых!», - тут же нашлась, что ответить, Алла Борисовна.
Затем Галкин показал саму машину, которая оказалась украинским «Запорожцем» 1964 года выпуска с красным капотом и белой крышей. Звездная пара явно использует его в качестве декорации для своего сада: из-под капота торчат живописные цветы.
Поклонники пары тут же отреагировали на видео.
«Чувство юмора у Аллы огонь», «Классно! "Люблю молодых" вообще огонь!», «Алла Пугачева как всегда прекрасна и с прекрасным чувством юмора», «Примадонна в отличной форме) Отжигает», «Какая она красивая, Ваша супруга», «Вы два огня!!! Две светлых повести!», «Алла Борисовна… Вы все молодеете и молодеете», - пишут люди.
Напомним, дочь Максима Галкина "перетанцевала" извивающуюся внучку Пугачевой.
Как сообщала Politeka, Галкин похвастался хозяйством Пугачевой и ошеломил откровением.
Также Politeka писала, что Галкин отрастил усы и похвастался торсом без футболки, Пугачевой завидуют.