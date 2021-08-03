Российский шоумен, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин показал, как развлекаются по утрам его дочка и внучка жены
Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Галкин поделился видео, на котором 7-летняя Лиза Галкина танцевала вместе с 9-летней дочкой Кристины Орбакайте Клавой Земцовой. Девочки выступали на сцене под популярную молодежную песню.
«Утренняя разминка. Танцевальная импровизация. Лиза и Клава», - подписал видео Галкин.
Стоит отметить, что девочки выступали перед Пугачевой, которая комментировала их танцы. В комментариях юным талантам оставили массу приятных слов. Многие отметили, что Лиза перетанцевала свою старшую племянницу.
Вера Брежнева располнела и назвала свой новый вес: "Позволяла себе все"
Ксении Мишиной понадобилась срочная медицинская помощь: "Утро не очень доброе"
Комаров, Джамала и Ефросинина показали своих сестер-красоток, о которых многие не догадывались: семейные фото
Украинцы могут лишиться своей собственности, в Минюсте предупредили: "Необходимо обратиться в..."
Новый сезон "Танці з зірками", стали известны имена участников: "Ну все, точно буду смотреть"
«Какой талант! Клава хорошо двигается! Но Лиза это нечто! Столько эмоций! Браво!», «Клава в маму...очень пластичная... Талант», «Клава - аристократка. Супер движения и супер поведение», «Ух, как круто! Я аж сама зашевелилась перед экраном мобильника», «Красавицы!», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Галкин показал, с кем проводят время его с женой малыши.
Как сообщала Politeka, Галкин похвастался хозяйством жены и впечатлил откровением: «У нас в Одессе…».
Также Politeka писала, что Галкин отрастил усы и покрасовался торсом без одежды: "Соблазнитель из 70-х".