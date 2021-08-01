Шоумен і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін вразив несподіваним чином

Як передає Politeka.net, новим знімком він поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Входжу в роль самозакоханого спокусника для кіно. На один кадр вже вийшло, чи ні? Як блогери себе в дзеркалі фотографують? Ніяк не навчуся", - повідомив чоловік Примадонни в підписі до фото.



Увійти в образ спокусника Галкіну вдалося сповна: оголений торс і вуса просто звели з розуму його прихильниць, які позаздрили Аллі Борисівні.

Але не обійшлося без жартівливих коментарів від передплатників Галкіна.

"Чому знову вийшов Миколаїв", "по самозакоханості це до Кіркорова", " спокусник з 70-х?", "Такий милий дамський угодник", " Та все норм, в гірших традиціях. Не вистачає тарілок з їжею", - писали в коментарях під постом.





