Шоумен і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін вразив несподіваним чином
Як передає Politeka.net, новим знімком він поділився на своїй сторінці в Instagram.
"Входжу в роль самозакоханого спокусника для кіно. На один кадр вже вийшло, чи ні? Як блогери себе в дзеркалі фотографують? Ніяк не навчуся", - повідомив чоловік Примадонни в підписі до фото.
Увійти в образ спокусника Галкіну вдалося сповна: оголений торс і вуса просто звели з розуму його прихильниць, які позаздрили Аллі Борисівні.
Галкін відростив вуса і похвалився торсом без футболки, Пугачової заздрять: "Спокусник з 70-х"
Зірка "Квартал 95" Казанін похвалився красунею-дружиною на відпочинку в Іспанії: "Око не відвести"
Яна Глущенко з "Дизель шоу" показала красеня-чоловіка, "осідлавши" його на камеру: "Мій неймовірний..."
Авто, в якому їхав екс-соліст Modern Talking з сином, повністю згоріло: "Відмовила педаль і…"
Солістка "Go_A" потрапила в конфуз на сцені: "Майка піднялася разом з бюстгальтером"
Але не обійшлося без жартівливих коментарів від передплатників Галкіна.
"Чому знову вийшов Миколаїв", "по самозакоханості це до Кіркорова", " спокусник з 70-х?", "Такий милий дамський угодник", " Та все норм, в гірших традиціях. Не вистачає тарілок з їжею", - писали в коментарях під постом.
Варто відзначити, що в шлюбі з Аллою Пугачовою Максим Галкін вже майже 20 років. На ньому з пісенних конкурсів їх познайомив Філіп Кіркоров. Через кілька років вони узаконили свої відносини узами шлюбу. Галкін і Пугачова виховують двох дітей.
Нагадаємо, 72-річна Пугачова з'явилася на святі в обтягуючих лосинах
Як повідомляла Politeka, Галкін закрутив Пугачову в запальному танці в Італії
Також Politeka писала, що розповніла Пугачова вразила видом в обнімку з Галкіним