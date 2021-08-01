Галкин отрастил усы и похвастался торсом без футболки, Пугачевой завидуют: "Соблазнитель из 70-х"

Шоумен и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин поразил неожиданным образом
Как передает Politeka.net, новым снимком он поделился на своей страничке в Instagram.
"Вхожу в роль самовлюблённого соблазнителя для кино. На один кадр уже получилось, или нет? Как блогеры себя в зеркале фотографируют? Никак не научусь", - сообщил муж Примадонны в подписи к фото.
Войти в образ соблазнителя Галкину удалось сполна: обнаженный торс и усы просто свели с ума его поклонниц, которые позавидовали Алле Борисовне.
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Но не обошлось без шутливых комментариев от подписчиков Галкина.
"Почему опять получился Николаев", "По самовлюблённости это к Киркорову", "Соблазнитель из 70-х?", "Такой милый дамский угодник", " Та все норм, в худших традициях. Не хватает тарелок с едой", - писали в комментариях под постом.
Стоит отметить, что в браке с Аллой Пугачевой Максим Галкин уже почти 20 лет. На оном из песенных конкурсов их познакомил Филипп Киркоров. Спустя несколько лет они узаконили свои отношения узами брака. Галкин и Пугачева воспитывают двоих детей.
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