Відомий артист Максим Галкін показав своїх дітей

Як передає Politeka.net, Максим Галкін є відомим шоуменом і чоловіком співачки Алли Пугачової. Як відомо, у них є дві дитини - Ліза і Гарік. Подружня пара часто радують шанувальників новим контентом в соціальних мережах.

Цього разу Максим поділився з шанувальниками новими фотографіями. На знімках дві дівчинки Клава і Ліза і хлопчик Гарік. Клава одягнена в чорну кофту, на ній джинсова куртка і джинси. Образ доповнений капелюхом і червоними кросівками. Ліза (посередині) одягнена в білі джинси, і джинсову куртку. І також Гарік одягнений в джинси, кольорову сорочку і білу футболку.

"Щасливі Клава, Ліза і Гарік поїхали на день народження до друга. Всім бажають відмінного настрою", пише артист.

Шанувальники Галкіних задалися питанням, звідки ж з'явилася ще одна дівчинка-Клава і чия одна дочка. У коментарях до публікації виявилося, що Клава це дочка Христини Орбакайте.

Фотографії набрали понад 125 тисяч лайків, і фанати сім'ї залишили безліч позитивних коментарів: "які вони класні", "які прекрасні чисті добрі хлопці", "капелюшки на виході", "чудові".

Нагадаємо, Пугачова з немовлям на руках викликала ажіотаж в мережі: "Правнук?"

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