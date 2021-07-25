Известный артист Максим Галкин показал своих детей

Как передает Politeka.net, Максим Галкин является известным шоуменом и мужем певицы Аллы Пугачевой. Как известно, у них есть два ребенка - Лиза и Гарик. Супружеская пара часто радуют поклонников новым контентом в социальных сетях.

На этот раз Максим поделился с поклонниками новыми фотографиями. На снимках две девочки Клава и Лиза и мальчик Гарик. Клава одета в черную кофту, на ней джинсовая куртка и джинсы. Образ дополнен шляпой и красными кроссовками. Лиза (посередине) одета в белые джинсы, и джинсовую куртку. И также Гарик одет в джинсы, цветную рубашку и белую футболку.

"Счастливые Клава, Лиза и Гарик поехали на день рождения к другу. Всем желают отличного настроения", пишет артист.

Поклонники Галкиных задались вопросом, откуда же появилась еще одна девочка - Клава и чья одна дочь. В комментариях к публикации оказалось, что Клава это дочка Кристины Орбакайте.

Фотографии набрали более 125 тысяч лайков, и фанаты семьи оставили множество положительных комментариев: "Какие они классные", "Какие прекрасные чистые добрые ребята", "Шляпки на выходе", "Чудесные".

Напомним, Пугачева с младенцем на руках вызвала ажиотаж в сети: "Правнук?"

Также, Галкин решил "похозяйничать" и заставил женщин завидовать Пугачевой: "Представляю, как Алле Борисовне..."

Ранее сообщалось, Галкин решил похвастаться своим хозяйством, Пугачевой можно только позавидовать: "Какой вы молодец!"



