Известный российский артист и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин показал видео своего хозяйства

Как сообщает Politeka.net, известный российский юморист и муж Алла Пугачевой Максим Галкин часто радует публику яркими фото и видео со своей насыщенной жизни. Артист показывает в сети, как они живут с женой и детьми, а также как он хозяйничает в своем замке.

Так, в этот раз Максим решил похвастаться своим садом, который сам же и посадил. Он снял видео своей прогулки по территории участка, показывая поклонникам щедрый урожай плодовых деревьев. В видео Галкин рассказал, что несмотря на упреки хейтеров, он точно садил деревья сам, и даже показ фото, как это было.

Пользователи тут же начали комментировать видео артиста, отмечая, что его жене можно только позавидовать, ведь у нее очень хозяйственный муж: "Максим, какой вы молодец!", "Верю, что вы все сами посадили", "Хорошие люди, счастья вам", "Вы супер", "Ничего себе, круто. Молодец, Максим хозяйственный".

Напомним, Галкин закрутил Пугачеву в зажигательном танце в Италии, видео: "Не урони бабушку".

Как сообщала Politeka, Пугачева поразила признанием в любви избраннику: "В разлуке не прожить и дня".

Также Politeka писала, что Муж Пугачевой Галкин ошеломил кадрами, снятыми в своем замке: "Какое-то знамение".