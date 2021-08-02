Шоумен і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін здивував заявою
Як передає Politeka.net, новим відео він поділився на своїй сторінці в Instagram.
Алла Пугачова і Максим Галкін вже близько десяти років живуть в замку в селі Грязь, яка знаходиться в 67 км від Москви. Площа зоряного житла становить 2,3 тисячі квадратних метрів, в ньому шість поверхів, 20 житлових кімнат, вантажний ліфт, паркінг, оранжерея, розкішний сад і басейн.
У новому пості Галкін вирішив показати свою теплицю, в якій вирощують овочі.
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Максим разом з сином Гаріком пройшовся по теплиці, хвалячись урожаєм.
"Ухти! Ось це розмір", - захопився шоумен, побачивши стиглі помідори.
Також Галкін показав баклажани.
«У нас в Одесі це називалося завжди синенькі", - несподівано заявив він.
Крім того в теплиці Пугачової росте перець, морква, кабачки, перець і кріп.
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