Шоумен і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін здивував заявою

Як передає Politeka.net, новим відео він поділився на своїй сторінці в Instagram.

Алла Пугачова і Максим Галкін вже близько десяти років живуть в замку в селі Грязь, яка знаходиться в 67 км від Москви. Площа зоряного житла становить 2,3 тисячі квадратних метрів, в ньому шість поверхів, 20 житлових кімнат, вантажний ліфт, паркінг, оранжерея, розкішний сад і басейн.

У новому пості Галкін вирішив показати свою теплицю, в якій вирощують овочі.

Максим разом з сином Гаріком пройшовся по теплиці, хвалячись урожаєм.

"Ухти! Ось це розмір", - захопився шоумен, побачивши стиглі помідори.

Також Галкін показав баклажани.

«У нас в Одесі це називалося завжди синенькі", - несподівано заявив він.

Крім того в теплиці Пугачової росте перець, морква, кабачки, перець і кріп.

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