Шоумен и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин удивил заявлением

Как передает Politeka.net, новым видео он поделился на своей страничке в Instagram.

Алла Пугачева и Максим Галкин уже около десяти лет живут в замке в деревне Грязь, которая находится в 67 км от Москвы. Площадь звездного жилища составляет 2,3 тысячи квадратных метров, в нем шесть этажей, 20 жилых комнат, грузовой лифт, паркинг, оранжерея, роскошный сад и бассейн.

В новом посте Галкин решил показать свою теплицу, в которой выращивают овощи.

Максим вместе с сыном Гариком прошелся по теплице, хвастаясь урожаем.

«Ухты! Вот это размер», - восхитился шоумен, увидев спелые помидоры.

Также Галкин показал баклажаны.

«У нас в Одессе это называлось всегда синенькие», - неожиданно заявил он.

Кроме того в теплице Пугачевой растет перец, морковь, кабачки, перец и укроп.

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