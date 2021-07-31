Видео с откровениями Аллы Пугачевой появились в Сети
Примадонна, хоть и имеет страницу в Инстаграм, но редко радует поклонников новым контентом. А вот посвященные знаменитой певице фан-сообщества регулярно публикуют фото и видео, сообщает Politeka.net.
На одной из таких страниц появилось архивное видео, в котором еще молодая певица поделилась своим откровением.
«У меня вообще такое ощущение, что за мной все время наблюдают. Сумасшедшая. Все, это уже мания. Знаю же, что никого нет. Лежу в ванной. Ну что еще? Нет. Я так лежу? Что если вдруг кто-то зайдет, я красиво лежу. Не могу уже по-другому. Но никто не заходит», - говорила Пугачева.
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Ролик умилили пользователей Сети.
«Так по-женски в конце..))👍❤️Я тоже иду в магазин возле дома,вдруг я встречу кого-то, кого 10 или 20 лет не видела… Надо быть всегда красивой!)))Это просто поведение настоящей женщины», «Она сладкая», - пишут в комментариях.
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