Украинская певица Ани Лорак впечатлила не только поклонником новыми кадрами из отпуска в Турции
Каролина вместе с дочерью уже несколько дней как отдыхает в Турции в дорогом отеле. Оттуда звезда публикует весьма яркие фото и не стесняется показать фигуру в бикини. В этот же раз Лорак привлекла внимание семейными кадрами.
Так, артистка решила показать сразу на трех фото милые одинаковые образы вместе с дочерью. Пляжными луками для Лорак и ее дочери Сони стали купальники в разноцветную полоску. С разных ракурсов хорошо видно, как похожи певица с ребенком.
«❤️ Незабываемые сладкие дни 🤗 Пусть время остановится!» - пишет артистка.
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Не только поклонники заметили, что дочь Каролины заметно подросла и изменилась. Заметил это и крестный Сони – Филипп Киркоров:
«Как вытянулась!!! Какая стройняжка моя крестница!💋» - написал певец.
Поклонники поддержали новую публикацию:
«Какой кайф!; Какие красивые😍❤️ Хорошего отдыха!❤️; Такие красивые и счастливые))😻😻 Пусть так будет всегда!!!😍😍; Самый прекрасный возраст😍 Хорошего отдыха девчонки❤️ ; Ну какие же красотки 😍;мНезабываемых мгновений ♥; Какая София уже взрослая! Красавицы❤️».
Напомним, что Ани Лорак в купальнике поразила фигурой: певицу завалили вопросами об увеличении бюста.
Как сообщала Politeka, Ани Лорак в крошечном бикини свела с ума экс-мужа Наташи Королевой и MARUV: "Какой загар!".
Также Politeka писала, что Ани Лорак в бикини решилась показать фигуру без фотошопа и ретуши: редкие кадры.