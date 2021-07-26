Украинская певица Ани Лорак, которая уехала жить и строить карьеру в Россию, показала себя на отдыхе
Как пишет Politeka.net, Ани Лорак является украинской исполнительницей, которая решила переехать жить в Россию, где и строит карьеру. Красотка сейчас отправилась на отдых в Турцию, куда прихватила свою дочь Софию. Певица также активно ведет блог в Инстаграм, где и показывает, как проходит отпуск.
На новых фото Лорак показалась в купальнике и очках. Красотка сначала была у бассейна, а потом сделала несколько фото, забравшись в прозрачную воду.
"Согреваемся лучами солнца! Настраиваемся на позитив!", - написала Лорак под фотографиями.
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"Каролиша, это просто молния", - написал шоумен Тимур Родригес.
Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:
"Очень горячо, хорошего вам отдыха, любим", "Нереальная красивая. Какой загар", "Новый альбом выйдет в сентябре или в октябре?Мы с нетерпением ждём!", "Боже, Каролин, вы настоящая шоколадка. Какой загар", " Я конечно очень извиняюсь, но грудь вообще не красивая, выпирающие шары, с большим расстоянием между друг другом, да ещё и в разные стороны...Зачем?!? Ради кого?!", " Титьки что ли увеличила?"
Напомним, 10-летняя дочка Ани Лорак показала, кто еще живет вместе с ними, домашние кадры
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