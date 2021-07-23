Известная певица Ани Лорак выложила в сеть стильное фото в необычном образе

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Ани Лорак, которая долгие годы строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса, часто радует публику яркими фото и видео в своем микроблоге в Instagram. В этот раз звезда выложила в сеть очаровательный кадр, а в подписи к нему обратилась к своим фанатам.

Как видно, на новом снимке Ани запечатлена в интересной локации, видимо, где-то на отдыхе. Перед камерой она появилась в стильном образе – на ней светлые спортивные штаны и короткая темная футболка, которая подчеркнула идеальную фигуру и пресс певицы. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице модные солнцезащитные очки и милая улыбка.

В подписи к публикации Лорак написала: "Лето – это маленькая жизнь. Расскажите, какие у вас планы на лето? Предпочитаете шумный отдых или время наедине с собой?". Пользователи тут же принялись комментировать новое фото артистки: "С Седоковой как две капли воды похожи", "Красотка", "Невероятная", "Красотка, прямо огонь", "Шикарная девушка", "Красавица какая", "Ну какая невероятная", "Красотка".

Напомним, Дочь Лорак не скрыла своих чувств к красавцу, появились фото: "Прям как мама".

Как сообщала Politeka, Лорак сделала неожиданное признание, огорчив поклонников: "Время диктует свои правила...".

Также Politeka писала, что Лорак в платье с декольте заставила сердца мужчин биться быстрее: "Какие у тебя красивые шарики".