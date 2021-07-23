Дочь певицы Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу София восхитила новыми кадрами
Как передает Politeka.net, снимки дочка артистки показала в своем миниблоге в Инстаграм.
На фото девочка обнимала своего собачку Тошу, который появился в семье артистки не так давно, но уже стал всеобщим любимцем.
Пользователи Сети в восторге от девочки и от милого собачки.
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«Платье и очечи - 🔥!», «То-то💔», «Тошик такой фотогеничный парень ❤️ Красавчик ❤️ Сонечка, твои очки 🔥🔥🔥 Стильно 💥 Хорошего вечера и классных каникул», «Сонечка ты огонь», «Какая хороша девочка», «Прям как мама красавица», - пишут в комментариях.
Порода Тоши – мальтипу, это помесь мальтийской болонки и той-пуделя. Они гипоаллергенны и, что немаловажно, не линяют. Правда, и уход за ними должен быть соответствующий: мальтипу едят корм премиум-класса (заводчики даже рекомендуют приобретать его в Европе), мыть специальным шампунем, соответствующим цвету собаки и регулярно навещать грумера.
Напомним, Лорак в платье с декольте заставила сердца мужчин биться быстрее: «Какие у тебя красивые шарики».
Как сообщала Politeka, Кондратюк резко прошелся по Лорак, которая собралась с концертом в Украину: "Я вообще не уважаю таких людей".
Также Politeka писала, что Ани Лорак в мокром топике не постеснялась показать внушительные формы: кадры жаркого "лука".