Дочь певицы Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу София восхитила новыми кадрами

Как передает Politeka.net, снимки дочка артистки показала в своем миниблоге в Инстаграм.

На фото девочка обнимала своего собачку Тошу, который появился в семье артистки не так давно, но уже стал всеобщим любимцем.

Пользователи Сети в восторге от девочки и от милого собачки.

«Платье и очечи - 🔥!», «То-то💔», «Тошик такой фотогеничный парень ❤️ Красавчик ❤️ Сонечка, твои очки 🔥🔥🔥 Стильно 💥 Хорошего вечера и классных каникул», «Сонечка ты огонь», «Какая хороша девочка», «Прям как мама красавица», - пишут в комментариях.

Порода Тоши – мальтипу, это помесь мальтийской болонки и той-пуделя. Они гипоаллергенны и, что немаловажно, не линяют. Правда, и уход за ними должен быть соответствующий: мальтипу едят корм премиум-класса (заводчики даже рекомендуют приобретать его в Европе), мыть специальным шампунем, соответствующим цвету собаки и регулярно навещать грумера.

Напомним, Лорак в платье с декольте заставила сердца мужчин биться быстрее: «Какие у тебя красивые шарики».

Как сообщала Politeka, Кондратюк резко прошелся по Лорак, которая собралась с концертом в Украину: "Я вообще не уважаю таких людей".

Также Politeka писала, что Ани Лорак в мокром топике не постеснялась показать внушительные формы: кадры жаркого "лука".