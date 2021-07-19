Известная певица Ани Лорак поделилась новым кадром из отдыха, засветив летний образ

Популярная исполнительница не так давно вызвала бурную реакцию в сети, показав, как сильно похудела после усердных тренировок. Ради эпичного возвращения с серией концертов на гастролях, Лорак готовилась не одну неделю.

Причем Каролина не раскрывает секретов красоты и лишь изредка обходится общими фразами по типу: не есть на ночь лишнего, заниматься спортом и хорошо питаться. При этом также Каролина всячески пытается отрицать о том, что уже не раз делала уколы красоты и увеличивала губы.

На новом кадре заметно помолодевшая исполнительница появилась в кадре, очевидно, сразу после отдыха на пляже. В мокром топе и с такими же влажными волосами, частично скрытыми под леопардовой панамкой, звезда позировала перед зеркалом.

Дополняли образ Лорак светло-серые шорты с высокой посадкой оригинального дизайна, украшения и сумка, которая в кадр практически так и не попала.

Отметим, звезде удалось продемонстрировать на фото также и пышный бюст из-за открытого декольте на топике, который сразу привлек к себе внимание.

Напомним, Прилетевшая в Киев Ани Лорак наделала шуму в сети новым заявлением: «Интриганка».

Как сообщала Politeka, Ани Лорак, переехавшая в Россию, неожиданно вернулась в Киев и запела на украинском: "Позитив!".

Также Politeka писала, что Лорак после визита в Киев показала свои лучшие образы: "Сразу видно украинскую красоту".