Известная певица Ани Лорак поделилась новым кадром из отдыха, засветив летний образ
Популярная исполнительница не так давно вызвала бурную реакцию в сети, показав, как сильно похудела после усердных тренировок. Ради эпичного возвращения с серией концертов на гастролях, Лорак готовилась не одну неделю.
Причем Каролина не раскрывает секретов красоты и лишь изредка обходится общими фразами по типу: не есть на ночь лишнего, заниматься спортом и хорошо питаться. При этом также Каролина всячески пытается отрицать о том, что уже не раз делала уколы красоты и увеличивала губы.
На новом кадре заметно помолодевшая исполнительница появилась в кадре, очевидно, сразу после отдыха на пляже. В мокром топе и с такими же влажными волосами, частично скрытыми под леопардовой панамкой, звезда позировала перед зеркалом.
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Дополняли образ Лорак светло-серые шорты с высокой посадкой оригинального дизайна, украшения и сумка, которая в кадр практически так и не попала.
Отметим, звезде удалось продемонстрировать на фото также и пышный бюст из-за открытого декольте на топике, который сразу привлек к себе внимание.
Напомним, Прилетевшая в Киев Ани Лорак наделала шуму в сети новым заявлением: «Интриганка».
Как сообщала Politeka, Ани Лорак, переехавшая в Россию, неожиданно вернулась в Киев и запела на украинском: "Позитив!".
Также Politeka писала, что Лорак после визита в Киев показала свои лучшие образы: "Сразу видно украинскую красоту".