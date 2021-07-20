Певица Ани Лорак похвасталась своим видом в соблазнительном платье

Как сообщает Politeka.net, артистка разместила новое фото на своей странице в Инстагарм.

«Мир вокруг нас — это отражение наших мыслей🙌 И мы сами формируем и наполняем свою реальность🎈 Улыбайтесь! И кто-то улыбнётся в ответ», - написала певица.

Ани Лорак была запечатлена в черном платье с открытыми плечами. На фоне у нее были воздушные шары.

«Какая же красивая😍😍😍 просто невероятны- как всегда❤», «очень красивый образ😍 ваша улыбка - 💘», «Какая красивая и солнечная ❤️ Яркая куколка с самой классной улыбкой ❤ Как хочется подарить тебе счастье, дорогая ❤️ Улыбайся и заставляй биться наши сердца быстрее! Спасибо за мудрость, искренность и любовь к нам, солнце», «лучший мотиватор», «Ани Лорак, какие у тебя красивые шарики, просто прелесть», - пишут в комментариях.

Похоже, фото было сделано во время празднования дня рождения дочери артистки, чуть более месяца назад.

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