Известная певица Ани Лорак сообщила российским фатам печальную новость

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Ани Лорак, которая долгое время живет и строит карьеру в России, часто радует поклонников ярким фото и видео в своем Instagram. В этот раз артистка показала очаровательный снимок, но в подпсии к нему огорчила фанатов – звезда сообщила, что ей пришлось перенести концерт.

На новом фото Ани появилась в стильном образе – на ней белоснежный брючный костюм с бежевым топом, который красиво подчеркнул изящную фигуру и упругие формы. Волосы певицы собраны в высокий пышный хвост, а на ее лице аккуратный макияж, она серьезно смотрит в объектив.

В подписи к фото Лорак расстроила российских фанатов, сообщив о переносе ее концерта в Сочи. "Мои любимые, я с нетерпением считала дни и ждала встречи с вами. Но, к сожалению, время диктует свои правила, которые мы вынуждены принимать. Завтрашний концерт #ШоуTheBest в Сочи переносится на новую дату, которая станет известна в ближайшее время. Следите за обновлениями на моём официальном сайте. Все билеты остаются действительными! Мы обязательно скоро увидимся и вместе споем, и станцуем под любимые хиты!".

Напомним, Лорак в платье с декольте заставила сердца мужчин биться быстрее: «Какие у тебя красивые шарики».

Как сообщала Politeka, Кондратюк резко прошелся по Лорак, которая собралась с концертом в Украину: "Я вообще не уважаю таких людей".

Также Politeka писала, что Ани Лорак в мокром топике не постеснялась показать внушительные формы: кадры жаркого "лука".