Известная певица Ани Лорак собралась вернуться в Украину с концертами, уже появилась афиша
Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на телеграм-канал "Культурная прачечная", известная певица Ани Лорак собралась вернуться в Украину с концертами. На сайте певицы уже появилась афиша, из которой известно, что артиста даст два концерта в средине августа. Также стало известно, что выступать артистка будет в одном из одесских ночных клубов.
Отметим, что это будет первое сольное выступление Лорак в Украине с 2017 года. Правда некоторое время назад звезда выступала на украинской сцене в рамках праздничного концерта по случаю 15-летия балета Freedom. А вот в последние сольные концерты у Ани Лорак в Украине были еще в 2014 году. После этого артиста много лет гастролировала по России и выступала для россиян.
"Все это время Брежнева, Дорн, Барских и тут, и там. Так что возвращение Лорак как минимум справедливо", - говорится в сообщении телеграм-канала.
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Напомним, Прилетевшая в Киев Ани Лорак наделала шуму в сети новым заявлением: «Интриганка».
Как сообщала Politeka, Ани Лорак, переехавшая в Россию, неожиданно вернулась в Киев и запела на украинском: "Позитив!".
Также Politeka писала, что Лорак после визита в Киев показала свои лучшие образы: "Сразу видно украинскую красоту".