10-летняя дочка Ани Лорак засветила нежности со своим кучерявым другом
Как сообщает Politeka.net, Соня, дочка певицы Ани Лорак и ее экс-супруга, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, вовсю осваивает соцсети и делится с публикой яркими кадрами.
В этот раз дочка Ани Лорак показала поклонникам фото с любимым членом семьи – собакой по кличке Тоша в Instagram.
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Собака девочки является породы мальтипу. Это наполовину той-пудель, наполовину – мальтийская болонка. Порода расценивается как дизайнерская, но остается не признанной международными кинологическими ассоциациями.
Дочь певицы тут же устроила с питомцем яркую фотосессию в доме. Девочка позировала, сидя у стены и нежно держа песика на руках, целуя его.
Отметим, что при этом Соня предстала в очень нежном и милом образе - белом воздушном платье в рубчик. Свои роскошные темные локоны она оставила распущенными и дополнила образ солцезащитными очками.
Пользователи сети пришли в восторг от милого пушистого комочка и оставили немало комплиментов для девочки.
"Какой хорошенький", "Солнышко. Красиво смотрится", "Мило как", "Очень милая и красивая", "Моя хорошая", - писали комментаторы.
Напомним, Ани Лорак преподала модный урок в костюме из блесток: кадры.
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