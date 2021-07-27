Известная певица Ани Лорак продолжает делиться с поклонниками фотографиями с отдыха в Турции

Как пишет Politeka.net, 42-летняя исполнительница Ани Лорак (Настоящее имя Каролина Куек), которая живет и работает в России, родилась в городе Кицмань Черновицкой области. Артистка представляла Украину на конкурсе "Евровидение-2008" в Белграде, где заняла второе место.

Недавно певица с единственной дочерью Софией от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджіолу улетела на отдых в город Бодрум в Турции. Звезда не перестает радовать фанатов яркими фотографиями с отдыха. Так, на этот раз Лорак опубликовала соблазнительное фото у бассейна. Певица надела мини-купальник и очки.

Публикацию звезды оценили украинская певица MARUV и бывший муж Наташи Королевой Игорь Николаев.

"Очень жарко и хорошего вам отдыха, любимым❤", " Нереальная красивая и какой загар🤤", " Какая красотка и просто чудеса❤️", " Каролина Мирославовна, а что за пожар вы здесь устроили?Мы Требуем больше фотографий с отдыха, будем согреваться лучами солнца вместе с вами", - пишут фанаты.

Ранее Politeka писала, что Ани Лорак в купальнике поразила фигурой: певицу завалили вопросами об увеличении бюста.

Напомним, что счастливая Ани Лорак рассекретила, с кем отдыхает в Турции: "Красавчик".

А еще Politeka сообщала, что 10-летняя дочь Ани Лорак показала, кто еще живет вместе с ними, домашние кадры: "Мило как".