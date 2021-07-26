Українська співачка Ані Лорак, яка поїхала жити і будувати кар'єру в Росію, показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Ані Лорак є українською виконавицею, яка вирішила переїхати жити в Росію, де і будує кар'єру. Красуня зараз вирушила на відпочинок до Туреччини, куди прихопила свою дочку Софію. Співачка також активно веде блог в Instagram, де і показує, як проходить відпустка.

На нових фото Лорак здалася в купальнику і окулярах. Красуня спочатку була біля басейну, а потім зробила кілька фото, забравшись в прозору воду.

"Зігріваємося променями сонця! Налаштовуємося на позитив!",- написала Лорак під фотографіями.

"Кароліша, це просто блискавка", - написав шоумен Тимур Родрігес.

Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Дуже гаряче, гарного Вам відпочинку, любимо", " нереальна красива. Який загар", " новий альбом вийде у вересні або в жовтні?Ми з нетерпінням чекаємо!", "Боже, Каролін, ви справжня шоколадка. Який загар", "Я звичайно дуже перепрошую, але груди взагалі не красива, випирають кулі, з великою відстанню між один одним, та ще й в різні боки ... Навіщо?!? Заради кого?!?", "Титьки чи збільшила?"

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