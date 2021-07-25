10-річна донька Ані Лорак засвітила ніжності зі своїм кучерявим другом

Як повідомляє Politeka.net, Соня, дочка співачки Ані Лорак і її екс-дружина, турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу, щосили освоює соцмережі і ділиться з публікою яскравими кадрами.

Цього разу донька Ані Лорак показала шанувальникам фото з улюбленим членом сім'ї - собакою на прізвисько Тоша в Instagram.

Собака дівчинки – породи мальтіпу. Це наполовину той-пудель, наполовину – мальтійська болонка. Порода розцінюється як дизайнерська, але залишається не визнаною міжнародними кінологічними асоціаціями.

Дочка співачки тут же влаштувала з вихованцем яскраву фотосесію в будинку. Дівчинка позувала, сидячи біля стіни і ніжно тримаючи песика на руках, цілуючи його.

Відзначимо, що при цьому Соня постала в дуже ніжному і милому образі - білому повітряному платті в рубчик. Свої розкішні темні локони вона залишила розпущеним і доповнила образ солцезащітнимі окулярами.

Користувачі мережі прийшли в захват від милого пухнастого грудочки і залишили чимало компліментів для дівчинки.

"Який гарненький", "Сонечко. Красиво виглядає", "Мило як", "дуже мила і красива", "Моя хороша", - писали коментатори.

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