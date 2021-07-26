Відома співачка Ані Лорак вирушила на відпочинок і показала, з ким проводить час на курорті

Не так давно Кароліна вирушила на відпочинок до Туреччини разом з єдиною дочкою Софією. Звідти зірка вже встигла опублікувати кілька пам'ятних фото і похвалилася красивим пейзажем.

Однак пізніше, в розділі Сторі в Instagram, Лорак також показала, що компанію в подорожі їй з дочкою склав і племінник – син одного з братів Кароліни Андрія перепічки. Як відомо, у Кароліни з братами непроста історія дитинства, а зі старшим братом Ігорем вона навіть жила деякий час в інтернаті.

Зі своїми близькими Кароліна підтримує спілкування досить часто, але не показує цього в мережі, тому пам'ятний кадр з відпочинку разом з дитиною молодшого брата відразу привернув увагу в Instagram.

Кароліна також звернулася у відео до хлопчика: "а ми вітаємо нашого Давидика! Ось він, ось він наш красень!».

"Здається, ми кожен день відзначаємо день народження" - доповнила звернення Кароліни її дочка.

Нагадавши, Ані Лорак дала модний урок в костюмі з блискіток: кадри.

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак в екстра-міні засліпила посмішкою поруч з ефектною подружкою: фото красунь.

Також Politeka писала, що юна дочка Ані Лорак потрапила під критику за неоднозначні відео з розвагами.