Известная певица Ани Лорак отправилась на отдых и показала, с кем проводит время на курорте
Не так давно Каролина отправилась на отдых в Турцию вместе с единственной дочерью Софией. Оттуда звезда уже успела опубликовать несколько памятных фото и похвасталась красивым пейзажем.
Однако позже, в разделе Стори в Инстаграм, Лорак также показала, что компанию в путешествии ей с дочерью составил и племянник – сын одного из братьев Каролины Андрея Перепички. Как известно, у Каролины с братьями непростая история детства, а со старшим братом Игорем она даже жила некоторое время в интернате.
Со своими близкими Каролина поддерживает общение весьма часто, но не показывает этого в сети, поэтому памятный кадр из отдыха вместе с ребенком младшего брата сразу привлек внимание в Инстаграм.
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Каролина также обратилась в видео к мальчику: «А мы поздравляем нашего Давидика! Вот он, вот он наш красавчик!».
«Кажется, мы каждый день отмечаем день рождения» - дополнила обращение Каролины ее дочь.
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