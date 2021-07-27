Відома співачка Ані Лорак поділилася з шанувальниками кадрами з відпочинку в Туреччині

Як пише Politeka.net, 42-річна українська співачка Ані Лорак (справжнє ім’я Кароліна Куєк), яка зараз живе в Росії, народилася в місті Кіцмань на Буковині. Артистка представляла Україну на конкурсі "Євробачення-2008" у Белграді, де посіла друге місце.

Не так давно співачка полетіла до міста Батумі, що в Туреччині з єдиною дочкою Софією. Зірка вже встигла поділитися з шанувальниками світлинами з відпочинку.

Так, цього разу, Ані Лорак порадувала фанів світлиною в купальнику та окулярах без фотошопу.

До того ж, співачка показала шанувальникам неймовірний вигляд з готельного номера. Лорак поставила геолокацію на відео, вони з дочкою відпочивають у Sirene Luxary Hotel Bodrum, де одна ніч коштує понад 35 тисяч.

Раніше Politeka писала, що 10-річна донька Ані Лорак показала, хто ще живе разом з ними, домашні кадри: "Мило як".

Нагадаємо, що Ані Лорак у спортивках похвалилася фігурою, заткнувши за пояс 20-річних: "З Сєдоковою як дві краплі води схожі".

А ще Politeka повідомляла, що дочка Лорак не приховала своїх почуттів до красеня, з'явилися фото: "Прямо як мама".