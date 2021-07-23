Дочка співачки Ані Лорак і Мурата Налчаджіоглу Софія захопила новими кадрами

Як передає Politeka.net, знімки дочка артистки показала у своєму мініблозі в Instagram.

На фото дівчинка обіймала свого собачку Тошу, який з'явився в родині артистки не так давно, але вже став загальним улюбленцем.

Користувачі Мережі в захваті від дівчинки і від милого собачки.

"Сукня і очі -🔥!", "То-то💔", "Тошик такий фотогенічний хлопець ❤️ Красунчик ❤️ Сонечка, твої окуляри 🔥 🔥 🔥 стильно 💥 гарного вечора і класних канікул", "сонечка Ти вогонь", "яка хороша дівчинка", "прямо як мама красуня", - пишуть в коментарях.

Порода Тоши-мальтіпу, це помісь мальтійської болонки і той-пуделя. Вони гіпоалергенні і, що важливо, не линяють. Правда, і догляд за ними повинен бути відповідний: мальтипу їдять корм преміум-класу (заводчики навіть рекомендують купувати його в Європі), мити спеціальним шампунем, відповідним кольором собаки і регулярно відвідувати грумера.

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