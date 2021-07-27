Известная певица Ани Лорак поделилась с поклонниками кадрами с отдыха в Турции

Как пишет Politeka.net, 42-летняя украинская певица Ани Лорак (Настоящее имя Каролина Куек), которая сейчас живет в России, родилась в городе Кицмань на Буковине. Артистка представляла Украину на конкурсе "Евровидение-2008" в Белграде, где заняла второе место.

Не так давно певица улетела в город Батуми, что в Турции с единственной дочерью Софией. Звезда уже успела поделиться с поклонниками фотографиями с отдыха.

Так, на этот раз, Ани Лорак порадовала фанов фотографией в купальнике и очках без фотошопа.

К тому же, певица показала поклонникам невероятный вид из гостиничного номера. Лорак поставила геолокацию на видео, они с дочерью отдыхают в Sirene Luxary Hotel Bodrum, где одна ночь стоит более 35 тысяч.

Ранее Politeka писала, что 10-летняя дочь Ани Лорак показала, кто еще живет вместе с ними, домашние кадры: "Мило как".

Напомним, что Ани Лорак в спортивках похвасталась фигурой, заткнув за пояс 20-летних: "С Седоковой как две капли воды похожи".

А еще Politeka сообщала, что дочь Лорак не скрыла своих чувств к красавцу, появились фото: "Прямо как мама".