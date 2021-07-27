Известная певица Ани Лорак поделилась с поклонниками кадрами с отдыха в Турции
Как пишет Politeka.net, 42-летняя украинская певица Ани Лорак (Настоящее имя Каролина Куек), которая сейчас живет в России, родилась в городе Кицмань на Буковине. Артистка представляла Украину на конкурсе "Евровидение-2008" в Белграде, где заняла второе место.
Не так давно певица улетела в город Батуми, что в Турции с единственной дочерью Софией. Звезда уже успела поделиться с поклонниками фотографиями с отдыха.
Так, на этот раз, Ани Лорак порадовала фанов фотографией в купальнике и очках без фотошопа.
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К тому же, певица показала поклонникам невероятный вид из гостиничного номера. Лорак поставила геолокацию на видео, они с дочерью отдыхают в Sirene Luxary Hotel Bodrum, где одна ночь стоит более 35 тысяч.
Ранее Politeka писала, что 10-летняя дочь Ани Лорак показала, кто еще живет вместе с ними, домашние кадры: "Мило как".
Напомним, что Ани Лорак в спортивках похвасталась фигурой, заткнув за пояс 20-летних: "С Седоковой как две капли воды похожи".
А еще Politeka сообщала, что дочь Лорак не скрыла своих чувств к красавцу, появились фото: "Прямо как мама".