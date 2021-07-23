Відома співачка Ані Лорак виклала в мережу стильне фото в незвичайному образі

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Ані Лорак, яка довгі роки будує кар'єру в середовищі російського шоу-бізнесу, часто радує публіку яскравими фото і відео у своєму мікроблозі в Instagram. Цього разу зірка виклала в мережу чарівний кадр, а в підписі до нього звернулася до своїх фанатів.

Як видно, на новому знімку ані відображена в цікавій локації, мабуть, десь на відпочинку. Перед камерою вона з'явилася в стильному образі - на ній світлі спортивні штани і коротка темна футболка, яка підкреслила ідеальну фігуру і прес співачки. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри і мила посмішка.

У підписі до публікації Лорак написала: "Літо – це маленьке життя. Розкажіть, які у вас плани на літо? Віддаєте перевагу галасливий відпочинок або час наодинці з собою?". Користувачі тут же почали коментувати нове фото артистки: "З Сєдоковою як дві краплі води схожі", "Красуня", "Неймовірна", "Красуня, прямо вогонь", "Шикарна дівчина", "Красуня яка", "Ну яка неймовірна", "Красуня".

Нагадаємо, Дочка Лорак не приховала своїх почуттів до красеня, з'явилися фото: "Прям як мама".

Як повідомляла Politeka, Лорак зробила несподіване зізнання, засмутивши шанувальників: "Час диктує свої правила...".

Також Politeka писала, що Лорак в сукні з декольте змусила серця чоловіків битися швидше: "Які у тебе красиві кульки".