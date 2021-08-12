Кадры поцелуя Оли Поляковой с Филиппом Киркоровым наделали шума в Сети

Как передает Politeka.net, соответствующие кадры появились на фан-странице в Инстаграм.

Видео оказалось архивным, однако внимания к нему из-за этого меньше не стало.

«Красивые какие», «Эх, жаль, что политика всегда всё портит», «Фу…», «Шикарно», - пишут в комментариях.

Напомним, что СБУ приняла решение запретить Филиппу Киркорову въезд в Украину в интересах обеспечения национальной безопасности страны. Такое решение было принято 7 июня 2021 года.

Известно, что Филипп Киркоров незаконно посещал аннексированный Крым и давал там концерты.

Отметим, Филипп Киркоров является другом украинской певицы Оли Пляковой. В начале ноября их даже заметили в одном из люксовых ресторанов Дубая. Артисты праздновали встречу, мило беседовали и пили шампанское.

Полякова и Киркоров также вместе выступили на концерте в том же Дубае, что подняло волну критики в Украине. На такую реакцию Полякова ответила довольно резко.

Напомним, Пугачева резко осадила Киркорова после наглой выходки.

Как сообщала Politeka, на Киркорова "напали" прямо посреди улицы, неожиданное видео.

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