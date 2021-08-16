Співачка Оля Полякова захопила ефектним виглядом на Оеському кінофестивалі

Як передає Politeka.net кадрами з заходу артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На червоній доріжці Полякова блищала з продюсером Михайлом Ясинським.

"Пишаюся нашим кінематографом і розвитком українського кіно! Така красива подія мотивує талановитих режисерів втілювати шикарні проекти в реальність! ❤ Вже в понеділок на кіноринку в рамках ОМКФ спільно з FILM.UA ми представимо фільм" Зірки за обміном», в якому ми з Михайлом є співпродюсерами, і оголосимо дату прем'єри, коли комедія вийде на екрани", - написала співачка.

Полякова викликала справжній фурор своїм виглядом.

"Навіть помолодшала",» Хороша чортівка«,» диво, як хороша наша Оля«, " Оля ви карколомні!! Елегантна, шикарна», «така красива», "чудова", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Полякова змусила Данилко стогнати від задоволення, Каменських теж у справі.

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