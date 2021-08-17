Популярна українська співачка Оля Полякова у компанії відомого продюсера Михайла Ясинського показала стильний образ
Нещодавно в Одесі пройшов міжнародний кінофестиваль, де Ольга Полякова з'явилася на презентації фільму "Зірки за обміном". У стрічці співачка не тільки зіграла головну роль, але ще і виступила в якості співпродюсера. Тому в компанії колеги Михайла Ясинського артистка встигла засвітитися не один раз.
Так, в мережі артистка також опублікувала фото, на яких постала в білосніжній акуратній сукні довжини міді. Наряд з фатином і простими аксесуарами зробив співачку ще молодше звичайного.
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Зазначимо, на презентації Полякова з Ясінським відповіли І на запитання фанатів. Кіноробота стала дебютним продюсерським досвідом Олі Полякової, яка представила фільм Разом зі своєю командою.
Також раніше співачка з компанією відправилася відпочивати після кінофестивалю в Одесі. У відображенні ми бачимо, що Полякову знімає її продюсер Михайло Ясинський, а крім нього, на яхті були присутні й інші чоловіки.
Зауважимо, що Михайло Ясинський працював з багатьма зірками шоу-бізнесу, такими як Наталія Могилевська, Світлана Лобода, Олег Винник, Таяна, Джеррі Хейл.
Раніше Politeka писала, що Полякова в Одесі різко звернулася до українців: "тим більше продюсер сказав мені...".
Нагадаємо, що Полякова з перемазаним обличчям спантеличила зовнішністю без фільтрів:"вже навіть не можу розмовляти".
A ще Politeka повідомляла, що Полякова виставила напоказ струнку фігуру в крихітному вбранні з одних блискіток: кадри з гримерки.