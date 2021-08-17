Популярная украинская певица Оля Полякова в компании известного продюсера Михаила Ясинского показала стильный образ

Недавно в Одессе прошел международный кинофестиваль, где Ольга Полякова появилась на презентации фильма "Зірки за обміном". В ленте певица не только сыграла главную роль, но еще и выступила в качестве сопродюсера. Поэтому в компании коллеги Михаила Ясинского артистка успела засветиться не один раз.

Так, в сети артистка также опубликовала фото, на которых предстала в белоснежном аккуратном платье длинны миди. Наряд с фатином и простыми аксессуарами сделал певицу еще моложе обычного.

Отметим, на презентации Полякова с Ясинским ответили и на вопросы фанатов. Киноработа стала дебютным продюсерским опытом Оли Поляковой, которая представила фильм вместе со своей командой.

Также ранее певица с компанией отправилась отдыхать после кинофестиваля в Одессе. В отражении мы видим, что Полякову снимает ее продюсер Михаил Ясинский, а кроме него, на яхте присутствовали и другие мужчины.

Заметим, что Михаил Ясинский работал со многими звездами шоу-бизнеса, такими как Наталья Могилевская, Светлана Лобода, Олег Винник, Таяна, Джерри Хейл.

Ранее Politeka писала, что Полякова в Одессе резко обратилась к украинцам: "Тем более продюсер сказал мне...".

Напомним, что Полякова с перемазанным лицом озадачила внешностью без фильтров:"уже даже не могу разговаривать".

A еще Politeka сообщала, что Полякова выставила напоказ стройную фигуру в крошечном наряде из одних блесток: кадры из гримерки.