Артистка показала, як доглядає за собою

Відома співачка Оля Полякова похвалилася новими косметичними процедурами, які допомагають їй омолодитися

Як відомо, зірка активно коліт собі ботокс через активну міміку з 25 років, щоб уникнути глибоких заломів і зморшок. На даний момент виконавиця продовжує це робити і часто відвідує косметолога.

При цьому зірка відкрито говорить про догляд за собою і не приховує, які процедури віддає перевагу.

Цього разу артистка чесно показала себе з маскою на обличчі і в одному банному рушнику.

"Як мене стягнуло ... на мені ферментна маска, яка стягує сильно обличчя і я вже навіть не можу розмовляти. О боже, серйозно, це я? Без фільтра!» - розповіла в сторі Полякова.

Також, судячи з останніх сторі, зірка любить різні косметичні процедури, тому своїх косметологів і масажистів вона відвідує досить часто.

Не так давно зірка також показала, з чого складається її б'юті-ритуал, в якій послідовності вона завдає свої улюблені продукти. Домашній пілінг і відновлює маска дарують шкірі здоровий вигляд, проте оцінили цей етап далеко не всі.

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